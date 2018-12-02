Самарские полицейские задержали подозреваемого в хранении наркотических средств

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В Самаре в ходе проведения оперативного мероприятия «Наблюдение» у дома по проспекту Ленина был остановлен местный житель 1977 года рождения.В ходе личного досмотра в присутствии понятых у мужчины был обнаружен полиэтиленовый пакет, внутри которого находился сверток из бумаги белого цвета. Данное вещество изъято и направлено на экспертизу.По результатам проведенного исследования выяснилось, что в составе содержимого имеется наркотическое вещество метилэфедрон общей массой 1, 20 грамма.По данным стражей правопорядка, задержанный не работает, ранее был судим за аналогичное преступление.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.