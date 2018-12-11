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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

Самарские полицейские задержали мужчину с синтетическим наркотиком

11 декабря 2018 09:54
129
Самарские полицейские задержали мужчину с синтетическим наркотиком
Ему грозит лишение свободы на срок до трех лет.

В Самаре у дома № 22 по улице Юбилейной за распитие алкогольной продукции был задержан нигде не работающий местный житель, 1971 года рождения.

В ходе досмотра в присутствии понятых у мужчины был обнаружен полиэтиленовый пакет, внутри которого находилось неустановленное вещество.
По результатам проведенного исследования выяснилось, что в составе содержимого имеется наркотическое вещество N-метилэфедрон общей массой 0, 52 грамма.

Подозреваемый пояснил стражам правопорядка, что хранил наркотик для личного употребления.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

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