Самарские полицейские разыскивают подозреваемого в нападении на магазин

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Сотрудники самарской полиции ведут розыск мужчины, который 01.11.2018 года совершил нападение на торговую точку, расположенную по адресу: г. Самара, ул. Гагарина, дом 59.Приметы: мужчина славянской внешности, на вид 40-45 лет, среднего телосложения, рост 170-180 см, лицо смуглое.Одет: шапка вязанная, серого цвета с полосами черного, белого и темно-синего цвета, куртка черная дутая до пояса, под курткой серый свитер на замке, джинсы синие, ботинки серые на шнурках, при себе имел сумку (кожаная или заменитель) черную. На лице медицинская маска.Ушел за дом 59 по ул. Гагарина в сторону ул. Революционная.Сотрудники полиции обращаются с просьбой ко всем, кому что-либо известно о местонахождении или личности подозреваемого, сообщить информацию в отдел полиции № 9 УМВД России по г.Самаре по телефонам: 8 (846) 373-73-51, 260-69-95 или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).