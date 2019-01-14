Самарские полицейские раскрыли кражу, совершенную в аптеке
14 января 2019 10:07
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В полицию в Самаре задержали ранее судимого местного жителя, подозреваемого в совершении очередного преступления.
В полицию за помощью обратилась местная жительница 1980 года рождения и рассказала о том, что у нее похитили сотовый телефон.
По словам заявительницы, преступление было совершено на ее рабочем месте - в одной из аптек Куйбышевского района. Из собранных полицейскими материалов следовало,
что сотовый телефон женщина забыла на одном из прилавков, а когда вспомнила, то
мобильного устройства на месте уже не оказалось.
Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа провела осмотр помещения, изъяла необходимые улики и изучила их. Параллельно оперативники
отрабатывали места возможного сбыта похищенных сотовых телефонов, на причастность к противоправному деянию проверялись граждане,
ранее уже привлекавшиеся к уголовной ответственности.
В результате оперативных мероприятий сотрудники органов внутренних дел выяснили, что к краже может быть причастен 42-летний житель Самары. В ходе
обыска по месту жительства подозреваемого полицейские обнаружили и изъяли похищенный сотовый телефон. В скором времени он будет возвращен законной
владелице.
Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.
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