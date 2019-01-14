Самарские полицейские раскрыли кражу, совершенную в аптеке

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В полицию в Самаре задержали ранее судимого местного жителя, подозреваемого в совершении очередного преступления.В полицию за помощью обратилась местная жительница 1980 года рождения и рассказала о том, что у нее похитили сотовый телефон.По словам заявительницы, преступление было совершено на ее рабочем месте - в одной из аптек Куйбышевского района. Из собранных полицейскими материалов следовало,что сотовый телефон женщина забыла на одном из прилавков, а когда вспомнила, томобильного устройства на месте уже не оказалось.Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа провела осмотр помещения, изъяла необходимые улики и изучила их. Параллельно оперативникиотрабатывали места возможного сбыта похищенных сотовых телефонов, на причастность к противоправному деянию проверялись граждане,ранее уже привлекавшиеся к уголовной ответственности.В результате оперативных мероприятий сотрудники органов внутренних дел выяснили, что к краже может быть причастен 42-летний житель Самары. В ходеобыска по месту жительства подозреваемого полицейские обнаружили и изъяли похищенный сотовый телефон. В скором времени он будет возвращен законнойвладелице.Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.