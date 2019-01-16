Самарские полицейские пресекли незаконное производство наркосодержащих веществ
16 января 2019 09:57
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К сотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по г. Самаре поступила информация о том, что в одном из жилых домов Самарского района местный житель организовал незаконное производство наркотических средств: в своей квартире мужчина выращивал каннабис. При проверке полученные сведения подтвердились.
Предполагаемый организатор противоправной деятельности был задержан при поддержке бойцов спецподразделения «Гром» ГУ МВД России по Самарской области. В ходе обысковых мероприятий в квартире 30-летнего мужчины полицейские обнаружили находящиеся в емкостях с землей кусты растения, похожего на наркосодержащее, а также сформированное в брикеты вещество, по виду напоминающее марихуану. Находку направили на экспертизу.
Исследование показало, что изъятым является наркотическое растение "каннабис" и его производное - "марихуана". Общий вес высушенных запрещенных веществ составил 5 килограммов.
Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие, сообщает облМВД.
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