Самарские полицейские пресекли незаконное производство наркосодержащих веществ

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К сотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по г. Самаре поступила информация о том, что в одном из жилых домов Самарского района местный житель организовал незаконное производство наркотических средств: в своей квартире мужчина выращивал каннабис. При проверке полученные сведения подтвердились.Предполагаемый организатор противоправной деятельности был задержан при поддержке бойцов спецподразделения «Гром» ГУ МВД России по Самарской области. В ходе обысковых мероприятий в квартире 30-летнего мужчины полицейские обнаружили находящиеся в емкостях с землей кусты растения, похожего на наркосодержащее, а также сформированное в брикеты вещество, по виду напоминающее марихуану. Находку направили на экспертизу.Исследование показало, что изъятым является наркотическое растение "каннабис" и его производное - "марихуана". Общий вес высушенных запрещенных веществ составил 5 килограммов.Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие, сообщает облМВД.