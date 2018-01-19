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Самарские полицейские помогли задержать молодого человека, находящегося в международном розыске

19 января 2018 11:10
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Самарские полицейские помогли задержать молодого человека, находящегося в международном розыске
Его разыскивали по подозрению в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

18 января 2018 года в результате взаимодействия правоохранительных органов Республики Узбекистан, ГУ МВД России по Самарской и Саратовской областях задержан гражданин, объявленный в 2017 году в международный розыск. Мероприятие проходило при силовой поддержке бойцов СОБР Управления Росгвардии по Саратовской области.
Более полугода молодой человек 1992 года рождения скрывался от полиции. Его разыскивали по подозрению в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и размещении экстремистских материалов в сети Интернет.

В августе прошлого года при задержании подозреваемый оказал сопротивление полицейским и ранил двух сотрудников ГУ МВД России по Самарской области, после чего скрылся. Оперативные мероприятия проводились сотрудниками Центра по противодействию экстремизму областного главка по факту размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет материалов, содержание которых имеет наличие в них признаков экстремистской деятельности.

Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области были возбуждены уголовные дела, сообщает облМВД.
В настоящее время сотрудники полиции, пострадавшие от действия злоумышленника, уже в строю и несут службу.
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