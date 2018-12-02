Самарская полиция задержала серийных квартирных воров, находившихся в розыске с 2015 года

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4 ноября 2018 года была получена оперативная информация о том, что находящийся в федеральном розыске с 2015 года за квартирные кражи и кражи автомототранспорта 28-летний подозреваемый, скрывавший за пределами Российской Федерации, прибыл в Самару.Злоумышленник сразу попал под пристальное внимание сотрудников отделения по раскрытию квалифицированных краж главка.В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что подозреваемый несколько раз заходил в подъезд жилого дома по ул. Комсомольской. При отработке подъезда оперативники нашли намеченную им квартиру. Было принято решение о проведении «засадных мероприятий».Несколько часов пришлось ждать появления злоумышленника, личность которого полицейским была хорошо известна по его прошлым «подвигам». Наконец он пришёл. Некоторое время оперативники выжидали, давая ему время открыть замок входной двери квартиры, и задержали.О совершении противоправного деяния свидетельствовал не только открытый замок. Все глазки соседних дверей на лестничной площадке были заклеены. У задержанного изъят набор отмычек для вскрытия замков определённого типа, радиостанция. Кроме того, при нём находилась сумка с ломом и монтировками.При дальнейшем проведении оперативных мероприятий рядом с домом был задержан также находящийся в федеральном розыске с 2015 года 37-летний мужчина. Он был неоднократно судим и в отличие от своего приятеля реально отбывал наказание. В 2015 году оба фигуранта в составе группы из четырёх человек обвинялись в совершении квартирной кражи и серии угонов дорогих иномарок в Самаре. Половина преступной группы была осуждена ещё три года назад. Эти подозреваемые предпочли перейти на нелегальное положение и скрываться от правоохранительных органов.При проведении следственных действий один из подозреваемых дал признательные показания в покушении на кражу, на которой был задержан, а также рассказал о совершении им в Самаре в этом году во время приездов ещё шести квартирных краж: по две на территории Октябрьского и Ленинского районов. По одной - в Железнодорожном и Самарском районах столицы региона. Его соучастник проходит по этому делу свидетелем.Как рассказал злоумышленник, квартиры он выбирал по внешнему виду и по замкам, которые мог открыть отмычкой. Его «добычей» обычно становились деньги и ювелирные украшения. Громоздкие вещи он предпочитал не брать. Хотя иногда похищал строительные инструменты. В квартире на ул. Дачной «прихватил» перфоратор, на Арцыбушевской - набор инструментов в специальном пластиковом чемоданчике. Скорее всего, инструмент предназначался для будущего вскрытия дверей, а не для продажи. Судя по заявлениям пострадавших, ущерб составил до 200 тысяч рублей. В некоторых вскрытых квартирах вор ничего не взял. Не исключено, что число краж в Самаре было более шести. Не все потерпевшие написали заявления в полицию.«В настоящее время подозреваемый «отрабатывается» на причастность к аналогичным преступлениям на территории других субъектов РФ», - поясняет подполковник Буренков.Задержанным уже интересуются коллеги из нескольких областей России. Судить его и приятеля будут как за преступления, датированные 2015 годом, так и за более поздние. Следствие продолжается.Фото pixabay.com