Самарская полиция задержала серийных квартирных воров, находившихся в розыске с 2015 года
2 декабря 2018 11:40
164
4 ноября 2018 года была получена оперативная информация о том, что находящийся в федеральном розыске с 2015 года за квартирные кражи и кражи автомототранспорта 28-летний подозреваемый, скрывавший за пределами Российской Федерации, прибыл в Самару.
Злоумышленник сразу попал под пристальное внимание сотрудников отделения по раскрытию квалифицированных краж главка.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что подозреваемый несколько раз заходил в подъезд жилого дома по ул. Комсомольской. При отработке подъезда оперативники нашли намеченную им квартиру. Было принято решение о проведении «засадных мероприятий».
Несколько часов пришлось ждать появления злоумышленника, личность которого полицейским была хорошо известна по его прошлым «подвигам». Наконец он пришёл. Некоторое время оперативники выжидали, давая ему время открыть замок входной двери квартиры, и задержали.
О совершении противоправного деяния свидетельствовал не только открытый замок. Все глазки соседних дверей на лестничной площадке были заклеены. У задержанного изъят набор отмычек для вскрытия замков определённого типа, радиостанция. Кроме того, при нём находилась сумка с ломом и монтировками.
При дальнейшем проведении оперативных мероприятий рядом с домом был задержан также находящийся в федеральном розыске с 2015 года 37-летний мужчина. Он был неоднократно судим и в отличие от своего приятеля реально отбывал наказание. В 2015 году оба фигуранта в составе группы из четырёх человек обвинялись в совершении квартирной кражи и серии угонов дорогих иномарок в Самаре. Половина преступной группы была осуждена ещё три года назад. Эти подозреваемые предпочли перейти на нелегальное положение и скрываться от правоохранительных органов.
При проведении следственных действий один из подозреваемых дал признательные показания в покушении на кражу, на которой был задержан, а также рассказал о совершении им в Самаре в этом году во время приездов ещё шести квартирных краж: по две на территории Октябрьского и Ленинского районов. По одной - в Железнодорожном и Самарском районах столицы региона. Его соучастник проходит по этому делу свидетелем.
Как рассказал злоумышленник, квартиры он выбирал по внешнему виду и по замкам, которые мог открыть отмычкой. Его «добычей» обычно становились деньги и ювелирные украшения. Громоздкие вещи он предпочитал не брать. Хотя иногда похищал строительные инструменты. В квартире на ул. Дачной «прихватил» перфоратор, на Арцыбушевской - набор инструментов в специальном пластиковом чемоданчике. Скорее всего, инструмент предназначался для будущего вскрытия дверей, а не для продажи. Судя по заявлениям пострадавших, ущерб составил до 200 тысяч рублей. В некоторых вскрытых квартирах вор ничего не взял. Не исключено, что число краж в Самаре было более шести. Не все потерпевшие написали заявления в полицию.
«В настоящее время подозреваемый «отрабатывается» на причастность к аналогичным преступлениям на территории других субъектов РФ», - поясняет подполковник Буренков.
Задержанным уже интересуются коллеги из нескольких областей России. Судить его и приятеля будут как за преступления, датированные 2015 годом, так и за более поздние. Следствие продолжается.
Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
2 декабря 2018 13:23
Мужчина путешествовал по городам России, по объявлениям снимал на сутки квартиры, из которых похищал дорогую технику и сбывал ее в ломбарды, а деньги тратил на... Закон
126
1 декабря 2018 14:13
Вооруженной бандой совершено не менее 4 разбойных нападений, в результате которых открыто похищены денежные средства на общую сумму не менее 14 миллионов 628 тысяч... Закон
431
30 ноября 2018 19:57
Теперь ему грозит до 8 лет колонии. Закон
343
30 ноября 2018 17:30
В результате обильной кровопотери мужчина скончался в больнице. Закон
307
30 ноября 2018 17:23
По информации сотрудников полиции, он ранее уже был судим за незаконный оборот наркотиков. Закон
302
30 ноября 2018 16:35
Они познакомились за месяц до свадьбы и молодой человек предложил тольяттинке за вознаграждение в размере 10 000 рублей оформить с ним фиктивный брак, для того... Закон
290
29 ноября 2018 22:13
Но в кафе пришли с проверочной закупкой полицейские... Закон
401
Происшествия
2 декабря 2018 16:17
На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 5 человек личного состава и 2 единицы техники. Происшествия
153
2 декабря 2018 15:41
Для деблокирования женщины выезжали спасатели ПСО СО. Происшествия
194
2 декабря 2018 13:51
Задержанный пояснил, что наркотик он хранил для личного употребления, без цели сбыта. Происшествия
130
Криминал
2 декабря 2018 11:40
Судя по заявлениям пострадавших, ущерб составил до 200 тысяч рублей. Криминал
163
2 декабря 2018 10:59
Теперь ему грозит лишение свободы на срок от трех до десяти лет. Криминал
163
2 декабря 2018 09:58
Сумма ущерба превысила 5000 рублей. Криминал
165
Видео
30 ноября 2018 14:19
Людям с инвалидностью в Самаре помогают включиться в активную общественную, деловую и досуговую жизнь. Социум
330
14 ноября 2018 12:52
Набрав скорость, аттракцион в парке развлечений "Секатен" неожиданно стал вращаться в обратную сторону. В мире
645
9 ноября 2018 11:22
К счастью, никто не пострадал. Происшествия
577
24 октября 2018 12:44
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили. Происшествия
1019
21 октября 2018 11:26
Под асфальтом был кипяток. Происшествия
1111
12 октября 2018 09:35
Работнице нужно заботиться об уличных кошках. Социум
1047
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
942
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
892
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1306
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1696
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1726
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2902
Мероприятия