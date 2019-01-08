Самарец в гостях набросился на оппонента с ножом
8 января 2019 10:43
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В полицию областного центра обратились жители города с сообщением о том, что на ул. Демократической мужчина нанес ножевое ранение одному из местных жителей и скрылся. По указанному адресу, первыми прибыл экипаж полка патрульно-постовой службы полиции Управления МВД России по г. Самаре. Полицейские опросили пострадавшего, узнали сведения о нападавшем. Удостоверившись в том, что потерпевшему оказывается медицинская помощь, полицейские приступили к отработке территории с целью задержания подозреваемого по горячим следам.
Сотрудники полиции, обнаружили и задержали разыскиваемого мужчину недалеко от места происшествия. Соблюдая меры личной безопасности, полицейские обезвредили подозреваемого и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Правоохранители установили личность злоумышленника. Им оказался житель Самары 1975 года рождения, ранее судимый за причастность к незаконному обороту наркотиков. Из собранных материалов следует, данный гражданин пришел в гости к своему 48-летнему знакомому. В квартире между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого гость схватил со стола кухонный нож и ударил своего оппонента несколько раз, в том числе в спину. После этого посетитель ушел, а пострадавший мужчина смог обратиться за помощью к соседям. Опрошенный в ходе оперативных мероприятий, подозреваемый вину в содеянном признал, раскаялся и выразил готовность сотрудничать со следствием.
Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет. Ведется следствие, сообщает облМВД.
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