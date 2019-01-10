Самарец украл деньги с банковской карты отца

92

В полицию за помощью обратился местный житель и рассказал, что обнаружил пропажу денег со счета банковской карты. В этот день отлучался на несколько часов из дома, забыв взять с собой телефон. Когда вечером вернулся, то обратил внимание, что телефон лежит не на том месте, где был оставлен. Вскоре сотрудники полиции выяснили круг людей, которые имели доступ в жилище. Параллельно изучались данные по движению денежных средств со счета потерпевшего. В ходе дальнейшей отработки и сопоставления собранных сведений участковый уполномоченный полиции выяснил личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый за совершение тяжкого преступления сын потерпевшего. Следователям мужчина рассказал, что в дневное время он увидел в гостиной сотовый телефон своего отца. Желая получить деньги на личные нужды, снял 8000 рублей с банковской карты, привязанной к номеру мобильного телефона.Суд признал мужчину виновным в совершении преступления и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года в исправительной колонии строгого режима.