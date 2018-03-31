Самарец угрожал убить жену, набросившись на нее
31 марта 2018 12:04
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К самарским полицейским за помощью обратилась 34-летняя жительница одной из квартир дома, расположенного на улице Фасадной. Она рассказала, что ее безработный супруг угрожал ей расправой. Из собранных впоследствии сотрудниками полиции материалов следовало, что в тот день у пары на бытовой почве возник конфликт. После словесной перепалки в ход «пошел» детский велосипед, противоборство закончилась тем, что мужчина набросился с кулаками на свою супругу. Из опроса пострадавшей следовало, что во время потасовки муж схватил ее за шею и, сдавливая пальцы, высказал угрозы убийством. Сотрудники полиции пообщались с соседями потерпевшей и подозреваемого о произошедшем в квартире инциденте. В итоге появились основания полагать, что у заявительницы были основания опасаться осуществления угроз, высказанных в ее адрес.
Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.
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