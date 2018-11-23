Самарец угрожал отцу убийством

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На днях в полицию поступило сообщение о происшествии: в квартире дома на улице Новокомсомольская произошел конфликт. По указанному адресу прибыл экипаж патрульно-постовой службы. На месте они застали мужчину 1969 года рождения. Глава семьи рассказал, что у него произошла ссора с сыном. Поводом для выяснения отношений стало замечание, которое родитель сделал молодому человеку. 24-летний парень со своим приятелем громко общались в подъезде многоквартирного дома, а после, в ночное время суток, решили включить музыку. Вынести на лестничную площадку магнитофон молодому человеку помешал его отец. В результате между родственниками завязалась словесная перепалка.По предварительным данным, в ходе нее молодой человек забежал на кухню, схватил нож и начал угрожать отцу убийством. Спасаясь от сына, мужчина босиком в домашней одежде выбежал в подъезд и заблокировал входную дверь своим телом. Разрезая ее обивку, злоумышленник пытался преодолеть возникшую преграду.Через некоторое время глава семьи все-таки смог выбежать на улицу и добраться до квартиры своей родственницы, проживающей неподалеку. Оттуда мужчина и вызвал полицию.Прибывший экипаж патрульно-постовой службы полиции выяснил приметы предполагаемого злоумышленника и установил его возможное местонахождение. Подозреваемый, пытавшийся скрыться от сотрудников полиции на балконе квартиры друга, расположенной на улице Флотская, вскоре был задержан.Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит наказание в виде двух лет лишения свободы, сообщает облМВД.