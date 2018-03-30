Самарец схватил за горло сожительницу и угрожал задушить
30 марта 2018 10:48
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Вечером в квартире дома, расположенного на улице Куйбышева в Самаре, произошел конфликт между сожителями. Противоборство закончилось тем, что в ход пошли угрозы. Более того, как выяснили правоохранители, во время потасовки мужчина схватил свою 38-летнюю сожительницу за шею и, сдавливая пальцы, высказал угрозы убийством. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию.
Сотрудники органов внутренних дел в ходе отработки информации о случившемся опросили женщину и соседей участников конфликта, изучили результаты предоставленных экспертиз. В итоге было принято решение о возбуждении уголовного дела. Подозреваемому, по данным полиции, 48 лет, он нигде не работает. Ранее мужчина дважды привлекался к уголовной ответственности, в том числе за заведомо ложное сообщение об акте терроризма, сообщает облМВД.
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