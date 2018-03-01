Самарец с отверткой ограбил продавщицу цветочного магазина, отобрав украшения
1 марта 2018 12:12
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Нападение, жертвой которого стала 19-летняя работница торгового павильона, произошло 27 февраля рано утром в Самаре.
Около 4 часов утра в торговую точку, специализирующуюся на продаже цветов и расположенную недалеко от остановки общественного транспорта в Советском районе, зашел посетитель. Неожиданно для продавца мужчина вместо букета цветов потребовал отдать ему ценные вещи. Чтобы подтвердить серьезность своих намерений, мужчина достал отвертку и начал ею угрожать. В итоге добычей злоумышленника стали украшения девушки. Получив желаемое, он скрылся.
Придя в себя, жертва выбежала следом за своим обидчиком, которого на улице криками уже пытались остановить неравнодушные прохожие. Возникшая суматоха привлекла внимание сотрудников вневедомственной охраны регионального управления Росгвардии, находившихся на маршруте патрулирования. Моментально оценив обстановку и выяснив причину переполоха, а также приметы нападавшего, экипаж приступил к отработке путей отхода злоумышленника. Вскоре подозреваемый был задержан и передан прибывшим на место происшествия сотрудникам полиции.
По результатам общения с пострадавшей и очевидцами, осмотра павильона и прилегающей к нему территории следственно-оперативная группа собрала информацию об инциденте. Впоследствии также была установлена и личность предполагаемого злоумышленника. Им оказался 49-летний мужчина, не имеющий постоянного места жительства. Он, как следовало из собранной информации, ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение убийства.
О разбое возбуждено уголовное дело. Предполагаемое орудие преступления, а также похищенные украшения изъяты, сообщает облМВД.
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