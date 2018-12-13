Самарец представился сотрудником фирмы и обманул хозяйку на 8 тысяч рублей
13 декабря 2018 11:38
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К участковым уполномоченным полиции за помощью обратилась жительница поселка Береза города Самара. Женщина 1963 года рождения сообщила о том, что стала жертвой мошенника. В ходе общения с заявительницей полицейские выяснили: несколько месяцев назад ей понадобилось установить в своей квартире межкомнатные двери. Увидев на улице объявление, женщина позвонила по указанному номеру телефона. К ней приехал молодой человек и представился сотрудником одной из специализированных фирм областного центра. В ходе разговора с заказчицей установщик предупредил о необходимости предоплаты. Хозяйка квартиры согласилась и после заключения договора передала работнику 8000 рублей. Как сообщила полицейским заявительница, подписание документа проходило не в офисе фирмы. Однако приветливый молодой человек предоставил бланки договора, в котором были указаны реквизиты организации.
По прошествии времени заказчица увидела, что никакие работы в квартире не проводятся. Попытки связаться с ответственным за установку дверей не дали результатов. Тот перестал выходить на связь. Не получив обещанного, женщина поняла, что стала жертвой обмана. Участковые уполномоченные полиции в ходе работы над поступившим заявлением выяснили данные мужчины, с которым заявительница вела переговоры по поводу работ. Также полицейские связались с указанной в договоре организацией. В ходе разговора с руководством компании выяснилось, что интересуемый молодой человек действительно работал у них. В 2016 году фирма была вынуждена расстаться с ним, так как от клиентов поступали многочисленные жалобы по поводу его работы. Что-либо о местонахождении разыскиваемого его бывшие коллеги не знали. Указанный в договоре номер сотового телефона не отвечал. Вскоре участковым удалось выяснить местонахождение парня. В ходе беседы с полицейскими подозреваемый не стал отрицать своей причастности к инциденту. Он рассказал, что после увольнения у него остались бланки договоров. После расклейки объявлений ему поступил звонок от местной жительницы. Молодой человек признался, что изначально он не намеревался выполнять условия договора. В настоящее время у полицейских есть основания полагать, что от рук подозреваемого пострадала не только 54-летняя жительница Красноглинского района.
О мошенничестве возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.
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