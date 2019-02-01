Самарец предстал перед судом за серию разбойных нападений и грабежа
1 февраля 2019 12:56
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Следователи отдела по расследованию преступлений, совершенных на территории Советского района, СУ Управления МВД России по г. Самаре завершили следствие по уголовному делу о нападениях на трех жителей областного центра. В совершении данных преступлениях обвиняется мужчина 1976 года рождения.
Нападения совершались в сентябре прошлого года по одной схеме: злоумышленник заходил за своей будущей жертвой в подъезд, после чего наносил ей удары и похищал имущество.
В одном из случаев жертвой нападения стала 80-летняя женщина. Как пояснила потерпевшая, она возвращалась домой, открыв подъездную дверь, зашла в помещение и стала подниматься по лестнице наверх. Затем на площадке второго этажа пенсионерка остановилась, чтобы передохнуть. В этот момент ее обогнал мужчина. Передохнув, женщина решила дальше подниматься по лестнице. В это время она увидела, что незнакомец бежит ей навстречу. Затеи пенсионерка почувствовала удар по лицу. Упав, она ударилась рукой о перила. Нападавший схватился за ее сумку и вырвал из рук, после чего выбежал из подъезда и скрылся из виду.
Еще одно преступление было совершено в подъезде жилого дома, расположенного на ул. Аэродромной. Как и в предыдущем случае, пострадавший – пожилой человек. Мужчина 1937 года рождения в ходе нападения получил травмы и лишился 1000 рублей и сумки, в которой находились продукты питания.
Третьей жертвой обвиняемого, как установили полицейские, стала жительница дома, расположенного на ул. Антонова-Овсеенко. Самарчанка 1970 года рождения возвращалась с работы домой. Зайдя в подъезд, она заметила, как вместе с ней в помещение прошел незнакомый мужчина. Женщина решила задержаться у почтовых ящиков, чтобы пропустить незнакомца вперед и выяснить, куда он направляется. Однако через несколько секунд получила несколько ударов в область головы и лишилась сумки. Впоследствии – при осмотре места происшествия – сотрудники полиции обнаружили на лестничной площадке орудие преступления – камень, обернутый футболкой. Находку полицейские изъяли и позже приобщили к материалам уголовного дела. Оперативники выяснили и отработали пути отхода нападавшего.
Вскоре оперативники вышли на след предполагаемого преступника. Из собранных материалов следовало: к нападениям на трех жителей Советского района может быть причастен местный житель, неоднократно судимый за кражи, грабежи и разбойные нападения. Последний раз мужчина освободился из исправительной колонии строгого режима в 2018 году.
Задержали подозреваемого на территории областного центра сотрудники отдела уголовного розыска отдела полиции № 3 Управления МВД России по г. Самаре совместно с коллегами из Управления МВД России по г. Самаре. Свою вину мужчина признал. В ходе общения со следователями не стал отрицать своей вины и рассказал, что с момента освобождения из мест лишения свободы нигде не работал и решил подобным образом обогатиться за чужой счет.
Материалы по данному делу были переданы в Советский районный суд г. Самары, сообщает облМВД.
Фото pixabay.com
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