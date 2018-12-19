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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

Самарец пострадал одного из питейных заведений Советского района

19 декабря 2018 13:23
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Самарец пострадал одного из питейных заведений Советского района
Мужчины поссорились, не сойдясь во мнениях.

В полицию в Самаре поступило сообщение о доставлении в медицинское учреждение мужчины с телесными повреждениями.
Пострадавшим оказался местный житель 1993 года рождения. Травмы потерпевший получил возле одного из питейных заведений Советского района в результате конфликта с жителем областного центра.

Мужчины в ходе общения выразили разное мнение на один из обсуждаемых вопросов. В итоге завязалась словесная перепалка, переросшая в выяснение отношений. Во время конфликта злоумышленник нанес руками травмы потерпевшему. Как выяснили правоохранители, оба мужчины были в состоянии алкогольного опьянения.

Предполагаемым злоумышленником является один из жителей областного центра – безработный и ранее не судимый мужчина 1985 года рождения. Оперативники собрали данные о возможном местонахождении разыскиваемого и вскоре задержали его.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.

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