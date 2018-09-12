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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

Самарец похитил велосипед из общежития

12 сентября 2018 10:53
86
Самарец похитил велосипед из общежития Теперь он на год и 8 месяцев отправится в колонию.
Теперь он на год и 8 месяцев отправится в колонию.

Утром 10 мая самарец зашел в общежитие, где проживали его родители. Зайдя в помещение и пройдя через стойку вахты, молодой человек прошел в коридор, взял первый попавшийся велосипед и стал с ним уходить. Остановить молодого человека – бывшего жильца - попыталась вахтер, но парень смог убедить пожилую женщину в том, что велосипед ему разрешили взять. Через некоторое время женщина решила перепроверить слова бывшего постояльца общежития, тогда и выяснилось, что хозяин велосипеда не давал никому разрешение на пользование своим двухколесным транспортом. Отсутствие велосипеда стало для него неожиданностью, поэтому он обратился за помощью в полицию.

По данным полицейских, разыскиваемый неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение краж, в том числе у своих знакомых, и хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием. В феврале 2018 года молодой человек освободился из мест лишения свободы и вернулся в областной центр. Однако уже в апреле в очередной раз поругался с родителями и ушел из дома.

Собрав данные о его возможном местонахождении, полицейские проверили адреса и задержали подозреваемого. В содеянном злоумышленник сознался, раскаялся и выразил готовность сотрудничать со следствием. Сотрудники полиции приняли меры к розыску похищенного. Было установлено, что двухколесное транспортное средство, которое по оценке владельца с учетом износа стоило 10000 рублей, обвиняемый сдал в один из ломбардов Кировского района г. Самары за 2000 рублей. Вырученные деньги молодой человек потратил на собственные нужды. Было возбуждено уголовное дело. Кировским районным судом г. Самары мужчина был признан виновным в совершении преступления, ему назначено в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщает облМВД.


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