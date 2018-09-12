Самарец похитил велосипед из общежития
12 сентября 2018 10:53
86
Утром 10 мая самарец зашел в общежитие, где проживали его родители. Зайдя в помещение и пройдя через стойку вахты, молодой человек прошел в коридор, взял первый попавшийся велосипед и стал с ним уходить. Остановить молодого человека – бывшего жильца - попыталась вахтер, но парень смог убедить пожилую женщину в том, что велосипед ему разрешили взять. Через некоторое время женщина решила перепроверить слова бывшего постояльца общежития, тогда и выяснилось, что хозяин велосипеда не давал никому разрешение на пользование своим двухколесным транспортом. Отсутствие велосипеда стало для него неожиданностью, поэтому он обратился за помощью в полицию.
По данным полицейских, разыскиваемый неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение краж, в том числе у своих знакомых, и хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием. В феврале 2018 года молодой человек освободился из мест лишения свободы и вернулся в областной центр. Однако уже в апреле в очередной раз поругался с родителями и ушел из дома.
Собрав данные о его возможном местонахождении, полицейские проверили адреса и задержали подозреваемого. В содеянном злоумышленник сознался, раскаялся и выразил готовность сотрудничать со следствием. Сотрудники полиции приняли меры к розыску похищенного. Было установлено, что двухколесное транспортное средство, которое по оценке владельца с учетом износа стоило 10000 рублей, обвиняемый сдал в один из ломбардов Кировского района г. Самары за 2000 рублей. Вырученные деньги молодой человек потратил на собственные нужды. Было возбуждено уголовное дело. Кировским районным судом г. Самары мужчина был признан виновным в совершении преступления, ему назначено в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщает облМВД.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
11 сентября 2018 09:48
Выявлен ряд нарушений. Закон
243
8 сентября 2018 13:59
При досмотре в «зеленом» коридоре в ручной клади мужчины были обнаружены и изъяты наличные денежные средства в сумме: 89 488 долларов США, 82 200 Казахских тенге,... Закон
344
7 сентября 2018 22:21
Её признали виновной в превышении полномочий и освободили от наказания. Закон
509
7 сентября 2018 10:42
Хотя с момента принятия закона прошло 2 месяца, суды Самарской области не спешили начинать перерасчет. Закон
261
6 сентября 2018 23:15
По факту жестокого обращения с животным возбуждено уголовное дело. Закон
449
5 сентября 2018 16:32
Оглашение приговора должно было состояться в Кировском районном суде 5 сентября. Закон
306
Происшествия
12 сентября 2018 13:28
Лидером в рейтинге по потреблению нелегального контента в Сети продолжают быть США. Происшествия
41
12 сентября 2018 13:09
Пожар распространился на 10 кв. метров. Происшествия
69
12 сентября 2018 12:39
Пожар распространился на 90 кв. метров. Происшествия
67
Криминал
12 сентября 2018 12:21
Об этом сообщает в своем твиттере депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн. Криминал
76
12 сентября 2018 10:53
Теперь он на год и 8 месяцев отправится в колонию. Криминал
86
11 сентября 2018 13:52
Ранее мужчина был ее сожителем. Криминал
202
Видео
9 сентября 2018 10:53
Городу исполняется 432 года. Социум
288
5 сентября 2018 12:02
Животному по кличке Филя очень нравится общаться, поэтому он любит приставать к гостям сафари-парка. В стране
422
27 августа 2018 10:05
Игра Енисей - Крылья Советов в рамках пятого тура РПЛ пройдет 27 августа. Спорт в регионе
559
6 августа 2018 10:34
Футболист записал более 120 фраз. Транспорт
955
26 июля 2018 11:32
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб. Криминал
1750
25 июля 2018 20:35
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
1145
Фоторепортажи
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
442
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
562
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
1504
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
1076
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
1158
11 августа 2018 18:17
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели. Спорт в регионе
1120
Мероприятия