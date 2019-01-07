Самарец осужден за совершение грабежа и краж в отношении матери
7 января 2019 12:20
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Промышленный районный суд Самары постановил обвинительный приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении 21-летнего местного жителя. Ему инкриминировалось несколько эпизодов открытого и тайного хищения имущества.
Задержали злоумышленника осенью текущего года по подозрению в совершении имущественных преступлений на территории Промышленного района. В ходе дознания была установлена его причастность к четырем противоправным деяниям. Потерпевшей каждый раз была его родная мать. Среди похищенного - бытовая техника и верхняя одежда. Свою добычу злоумышленник сдавал в комиссионные магазины, а вырученные деньги тратил на личные нужды.
14 сентября в ходе очередного выяснения отношений, из-за совершенных проступков, мужчина вырвал из рук 41-летней матери норковую шубу, которую до этого пытался тайно унести из дома и убежал. Женщина обратилась за помощью к участковому уполномоченному полиции. Полицейский отработал места возможного нахождения разыскиваемого и задержал его. Молодой человек не стал отрицать своей вины и рассказал, что шубу успел сбыть. Суд приговорил его к 1 году и 8 месяцам годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
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