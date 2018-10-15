Самарец обокрал семью знакомых, пока те ссорились из-за бюджета

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В полицию за помощью обратилась местная жительница 1983 года рождения, которая сообщила о том, что знакомый супруга похитил у нее денежные средства на сумму 42 тысячи рублей.В день, когда произошел грабеж, муж заявительницы распивал спиртные напитки вместе со своим приятелем, после того как у них закончились денежные средства для покупки алкоголя, они пришли домой к супругу потерпевшей. Мужчина взял из дома сумму денег, на которую они с другом продолжили застолье - во время него между молодыми людьми неоднократно возникали конфликты. После того как распитие закончилось, муж заявительницы вернулся домой и начал скандалить с супругой, выяснять отношения и делить общий бюджет. В это время в квартиру зашел тот самый знакомый, и завязав с хозяевами квартиры потасовку забрал деньги - 42 тысячи рублей, лежавшие на видном месте. Потерпевшая сообщила о произошедшем сотрудникам полиции.По данным полиции, задержанный - безработный местный житель 1985 года рождения, ранее судимый за кражу, мошенничество и грабеж. В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.