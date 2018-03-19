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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

Самарец напал на свою возлюбленную

19 марта 2018 10:12
86
Самарец напал на свою возлюбленную
Опрошенные соседи пояснили полицейским, что ссора между ними произошла около двух часов ночи.

В полицию поступило сообщение от работников медицинского учреждения о том, что к ним с различными травмами доставлена местная жительница 1976 года рождения. В ходе отработки сообщения сотрудники полиции опросили пострадавшую и выяснили обстоятельства инцидента, в результате которого жительница областного центра получила травмы.

Из собранных полицейскими материалов следовало, что в тот день женщина стала участницей конфликта, произошедшего в квартире одного из домов на улице Гагарина. Из собранных сотрудниками полиции материалов следует, что по данному адресу проживает возлюбленный пострадавшей. Опрошенные соседи пояснили полицейским, что ссора между ними произошла около двух часов ночи. Во время выяснения отношений 40-летний мужчина не ограничился словами и нанес руками телесные повреждения своей избраннице. Как впоследствии стало известно, причиненные травмы повлекли за собой серьезные последствия –пострадавшей был причинен тяжкий вред.

Подозреваемый в совершении преступления был задержан. По данным полиции, злоумышленник ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи.

Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.

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