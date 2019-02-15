Самарец может лишиться свободы за посылку с марихуаной

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Сотрудниками Самарской таможни задержан гражданин Российской Федерации по подозрению в контрабанде наркотических средств посредством использования международных почтовых отправлений.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Самарской таможни был задержан 19-летний житель г. Самара. Гражданин подозревается в незаконном перемещении наркотических средств посредством международного почтового отправления. На его имя пришел пакет от неустановленного лица - гражданина Республики Казахстан, который был получен им лично в почтовом отделении связи.У молодого человека был изьят полимерный прозрачный пакет с веществом растительного происхождения.Эксперты установили, что пакет с сырьем растительного происхождения светло-зеленого цвета, весом 3,58 гр, содержит в своем составе δ-9-тетрагидроканнабинол, являющийся природным наркотически-активным компонентом растения рода конопля и полностью является наркотическим средством каннабис (марихуана).Тетрагидроканнабинол и марихуана относятся к наркотическим средствам, оборот которых запрещен на территории Российской Федерации.Самарской таможней было возбуждено уголовное дело, сообщает ведомство. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет и штрафом в размере до одного миллиона рублей.