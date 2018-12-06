Самарец избил знакомого в ходе застолья

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В полицию поступило сообщение о госпитализации в медицинское учреждение с телесными повреждениями жителя Самары 1966 года рождения. В ходе отработки поступившей информации сотрудники полиции выяснили, что мужчина был доставлен в больницу из собственной квартиры, расположенной на улице Бортмехаников в Кировском районе областного центра.Стражи порядка выяснили, что незадолго до госпитализации потерпевший пригласил к себе в квартиру знакомых. По предварительным данным, во время застолья у одного из гостей – 39-летнего самарца, возник конфликт с хозяином жилплощади. Между мужчинами в итоге завязалась драка. Спустя время потерпевший почувствовал себя плохо после нанесенных противников травм и обратился за медицинской помощью.Задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие, сообщает облМВД.