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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

Самарец избил свою жену, а когда она скончалась, вызвал сотрудников полиции

22 октября 2018 09:56
144
Самарец избил свою жену, а когда она скончалась, вызвал сотрудников полиции
Супруги работали в одной организации: муж водителем, жена – кондуктором.

В полицию Самары поступило сообщение от местного жителя 1968 года рождения о том, что его жена скончалась. Прибыв на адрес, указанный в сообщении, сотрудники полиции обнаружили в квартире дома на ул. Гагарина труп женщины 1969 года рождения с признаками насильственной смерти. Полицейские произвели осмотр места происшествия, опросили соседей и мужа погибшей.

Из собранных материалов следует, что супруги работали в одной организации: муж водителем, жена – кондуктором, и иногда конфликтовали в ходе распития спиртных напитков. Со слов подозреваемого, в ходе очередной ссоры ночью он нанес множественные удары кулаками и ногами в область головы и туловища жены, а после ушел спать. Утром, обнаружив труп и осознав произошедшее, мужчина вызвал сотрудников полиции

По информации правоохранителей, подозреваемый ранее к уголовной ответственности не привлекался.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет.

Фото pixabay.com
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