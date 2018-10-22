Самарец избил свою жену, а когда она скончалась, вызвал сотрудников полиции

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В полицию Самары поступило сообщение от местного жителя 1968 года рождения о том, что его жена скончалась. Прибыв на адрес, указанный в сообщении, сотрудники полиции обнаружили в квартире дома на ул. Гагарина труп женщины 1969 года рождения с признаками насильственной смерти. Полицейские произвели осмотр места происшествия, опросили соседей и мужа погибшей.Из собранных материалов следует, что супруги работали в одной организации: муж водителем, жена – кондуктором, и иногда конфликтовали в ходе распития спиртных напитков. Со слов подозреваемого, в ходе очередной ссоры ночью он нанес множественные удары кулаками и ногами в область головы и туловища жены, а после ушел спать. Утром, обнаружив труп и осознав произошедшее, мужчина вызвал сотрудников полицииПо информации правоохранителей, подозреваемый ранее к уголовной ответственности не привлекался.Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет.Фото pixabay.com