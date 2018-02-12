Самарец, использовав рабочее положение, пять раз воровал дизельное топливо

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Сотрудниками одной из транспортных компаний при проверке документации было выявлено несоответствие расхода дизельного топлива. Предполагая, что топливо могло быть похищено, руководство компании обратилось в органы внутренних дел за помощью.В ходе проведенной сотрудниками полиции проверки установлено, что в Красноярском районе в гараже транспортной компании на ремонте находятся два автотранспортных средства, однако, закрепленными за ними топливными картами регулярно расплачиваются на автозаправочных станциях. Были приняты меры к просмотру видеозаписей и установлению личности мужчины, который на автозаправочных станциях при помощи данных карт получал по безналичному расчету дизельное топливо. Согласно собранных доказательств, личность, предполагаемое место жительства и возможные места пребывания предполагаемого злоумышленника были установлены.По данным полицейских, 35-летний житель Самары, работающий водителем-экспедитором в транспортной компании, тайно похитил топливные карты, принадлежащие организации. На автозаправочных станциях при помощи данных карт он получал по безналичному расчету дизельное топливо, а затем реализовывал его другим автовладельцам. Сотрудники полиции после задержания мужчины установили его причастность к пяти эпизодам хищений.Выяснилось, что подозреваемый проникал в салоны двух транспортных средств, которые не эксплуатировались из-за поломки, и похищал находящиеся на панели топливные карты. После возвращения с рейса предполагаемый преступник возвращал похищенные карты на прежнее место. Общий ущерб, причиненный организации, составил более 30 тысяч рублей. Обвиняемый полностью признал свою вину и возместил причиненный ущерб компании.Уголовное дело о краже направлено в Красноярский районный суд, сообщает облМВД.