Самарчанку будут судить за фиктивные кредитные договоры на граждан
2 августа 2018 11:07
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Прокурором города утверждено обвинительное заключение и направлено в суд уголовное дело по обвинению 45-летней жительницы г. Самары. Она в период с октября 2016 года по март 2017 года путем мошеннических действий заключала кредитные договоры на граждан, в результате чего трем коммерческим банкам причинен ущерб на общую сумму свыше 7 000 000 рублей.
В ходе предварительного следствия установлено, что женщина, являясь заместителем директора организации, осуществляющей торговлю транспортными средствами, разработала преступный план по незаконному завладению и использованию в личных целях денежных средств, принадлежащих банкам.
Обвиняемая, используя свое служебное положение, предоставляла сотрудникам коммерческих банков, расположенных на территории г.Самары, пакет документов, необходимый для заключения договоров кредитования физических лиц при приобретении автомашин.
При этом лица, на которых впоследствии заключались договоры, не подозревали о преступных намерениях женщины, поскольку последняя убеждала их в том, что выплата кредита будет осуществляться за счет ее организации.
После заключения с банком договора кредитования и перечисления денежных средств на расчетный счет указанного ООО обвиняемая обращала данные денежные средства в свою пользу и распоряжалась ими по собственному усмотрению.
Всего с октября 2016 года по март 2017 года О. по указанной схеме с тремя коммерческими банками заключено 6 договоров кредитования на общую сумму 7 163 887 рублей.
Прокурором города утверждено обвинительное заключение, уголовное дело направлено в Кировский районный суд Самары для рассмотрения по существу.
Женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом, сообщает прокуратура Самары.
Фото: pixabay.com
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