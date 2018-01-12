Самарчанка в супермаркете лишилась сумки из камеры хранения

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Происшествие, в результате которого 57-летняя жительница Самары лишилась имущества, произошло в торговом центре, расположенном в Железнодорожном районе. Горожанка перед посещением супермаркета оставила в камере хранения пакет с продуктами и вещами. Когда женщина вернулась, то увидела, что дверь ячейки открыта, а вещи пропали. О случившемся владелица сообщила в полицию.В ходе общения с заявительницей следственно-оперативная группа выяснила, что в пакете находились две коробки конфет, кофе, чай, три бутылки алкогольных напитков, мужская футболка, а также парфюмерная продукция. Общая сумма причиненного ущерба составила 10 000 рублей.Сотрудники полиции просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных в торговом зале, а также пообщались с посетителями и работниками магазина. Выяснилось, что рядом с камерами хранения продолжительное время находился неизвестный мужчина. Сотрудники уголовного розыска установили его приметы. В ходе изучения собранных сведений у оперативников появилась версия, что к пропаже может быть причастен ранее судимый житель Самары. Правоохранители установили местонахождение подозреваемого и задержали его. Подозреваемый признался в содеянном и рассказал, что в магазине подошел к камере хранения. Воспользовавшись моментом, стал подбирать ключи к ячейкам и одна из них открылась. Находившийся в камере хранения пакет приглянулся мужчине, и он забрал его.В настоящее время часть похищенного изъята. О краже возбуждено уголовное дело. По данным полиции, подозреваемому 43 года и ранее он привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, сообщает облМВД.