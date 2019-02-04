Самарчанка пыталась доставить наркотики на территорию Оренбургской области

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В 2018 году Управлением ФСБ России по Самарской области получена информация о деятельности на территории региона преступной группы, причастной к организации канала поставок крупных партий синтетических наркотических средств в различные субъекты РФ.В дальнейшем указанные сведения подтвердились. Установлено, что активный участник указанной преступной группы - жительница Самары, 1991 г.р. в июле 2018 года намеревалась осуществить поставку очередной партии наркотических средств на территорию Оренбургской области. 4 июля 2018 года женщина, передвигавшаяся на такси по маршруту Самара-Оренбург, была задержана с поличным сотрудниками УФСБ, у нее изъяты различные синтетические наркотические средства общей массой свыше 300 грамм. Следственным отделом Управления в отношении неё возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30 и п. «г» ч.4 ст.228.1 УК России.Обвиняемая приговорена к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.Фото pixabay.com