Самарчанка поссорилась с мужем и ударила его ножом
20 августа 2018 13:34
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Мужчина 35 лет получил увечье в собственной квартире, где вместе с ним проживает его 29-летняя супруга. Опрошенные супруги пояснили, в тот день между ними произошла ссора, в ходе которой женщина взяла со стола нож и нанесла мужчине удар. Подозреваемую в совершении противоправного деяния задержали сотрудники уголовного розыска. Во время общения с сотрудниками полиции ранее к уголовной ответственности не привлекавшаяся самарчанка признала свою вину, выразила готовность сотрудничать со следствием и рассказала подробности инцидента. Предполагаемое орудие преступление было изъято с места происшествия.
Согласно результатам экспертизы, здоровью мужчины был причинен тяжкий вред. По итогам проверки принято решение о возбуждении уголовного дела, сообщает облМВД.
Фото pixabay.com
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