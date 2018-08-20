Самарчанка поссорилась с мужем и ударила его ножом

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Мужчина 35 лет получил увечье в собственной квартире, где вместе с ним проживает его 29-летняя супруга. Опрошенные супруги пояснили, в тот день между ними произошла ссора, в ходе которой женщина взяла со стола нож и нанесла мужчине удар. Подозреваемую в совершении противоправного деяния задержали сотрудники уголовного розыска. Во время общения с сотрудниками полиции ранее к уголовной ответственности не привлекавшаяся самарчанка признала свою вину, выразила готовность сотрудничать со следствием и рассказала подробности инцидента. Предполагаемое орудие преступление было изъято с места происшествия.Согласно результатам экспертизы, здоровью мужчины был причинен тяжкий вред. По итогам проверки принято решение о возбуждении уголовного дела, сообщает облМВД.Фото pixabay.com