СК определился с квалификацией действий задержанного замначальника областного управления Росгвардии Дмитрия Сазонова
26 июля 2018 09:01
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Замначальника областного управления Росгвардии, который одновременно является руководителем областного ЦЛРР, подозревается в получении взятки в крупном размере (часть 5 статьи 290 УК РФ). Максимальная санкция статьи — 12 лет лишения свободы со штрафом. Уголовное дело находится в производстве второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Самарской области. Оперативную поддержку по нему оказывают сотрудники УФСБ России по Самарской области при содействии службы собственной безопасности Росгвардии.
Дмитрия Сазонова задержали вчера днем в одном из помещений в доме №84 на Вилоновской в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб. По версии следствия, в период с апреля по июль 2018 года подозреваемый в несколько приемов получил от гражданина взятку в виде денег в размере 100 тыс. руб., а всего на общую сумму 400 тыс. руб., за способствование «незаконному бездействию». По информации «СО «ОНЛАЙН», взятка предназначалось за решение заместителем руководителя областного управления Росгвардии проблем частных охранных предприятий, подконтрольных «законовскому» ОПС.
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