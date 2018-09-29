Ранее судимый житель Шигонского района ударил сожительницу ножом в живот
29 сентября 2018 10:35
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Из материалов уголовного дела следует, что инцидент произошел в одном из частных домов в Шигонском районе. По данным следствия, потерпевшая – местная жительница 1974 года рождения, находилась в гостях у знакомого, где распивала спиртное. Позже к компании присоединился и сожитель женщины.
В ходе застолья между ними произошел конфликт. Пара не стала «выяснять отношения» в присутствии хозяина жилплощади и вышла в сени. Установлено, что именно там, в пылу ссоры, мужчина и нанес потерпевшей один удар ножом в живот. После этого предполагаемый злоумышленник скрылся с места происшествия. Скорую медицинскую помощь и сотрудников полиции женщина вызвала самостоятельно. Врачи госпитализировали женщину в лечебное учреждение, где диагностировали у нее проникающее ножевое ранение.
В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОП №35 МУ МВД России «Сызранское» установили местонахождение подозреваемого и задержали его. Им оказался ранее судимый житель Шигонского района 1961 года рождения.
Орудие преступления – нож, мужчина выбросил. Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.
Фото pixabay.com
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