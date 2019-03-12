Ранее судимый житель Новокуйбышевска избил человека и ограбил магазин

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Как установлено предварительным следствием, 04.10.2018 мужчина в присутствии сотрудников и покупателей магазина «Магнит», игнорируя законные требования продавца-кассира прекратить противоправные действия, открыто похитил бутылку текилы стоимостью 737 рублей и скрылся.Он же 11.10.2018, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве возникшей словесной ссоры нанес знакомому удар в область грудной клетки, чем причинил тяжкий вред здоровью.В этот же день преступником была написана явка с повинной, в которой он сообщил о совершенных преступлениях. Обвиняемый вину в совершении инкриминируемых деяниях, признал полностью, в содеянном раскаивается.Уголовное дело направлено в Новокуйбышевский городской суд для рассмотрения по существу, сообщает облпрокуратура.