Ранее судимого жителя Шигонского района задержали за кражу денег с банковской карты приятеля
9 февраля 2018 13:56
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В полицию житель Шигонского района 1985 года рождения. Мужчина в ходе опроса сообщил полицейским, что у него похищены денежные средства с банковской карты.
Сотрудники полиции осмотрели место происшествия и выяснили, что незадолго до инцидента к нему в гости заходил знакомый. Со слов заявителя, через некоторое время после его визита он и обнаружил пропажу карты. Полицейские предположили, что знакомый может быть причастен к совершению преступления.
Правоохранители оперативники уголовного розыска ОП№35 МУ МВД России «Сызранское» задержали подозреваемого в совершении кражи. Им оказался ранее судимый за нарушение неприкосновенности жилища житель Шигонского района 1990 года рождения. По данным правоохранителей, злоумышленник давно имел умысел на кражу банковской карты у потерпевшего. Сам потерпевший доверял знакомому и, не заботясь о безопасности, держал сведения с пин-кодом в одном с картой месте. После хищения злоумышленник снял денежные средства в сумме 17 тысяч рублей.
О краже возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.
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