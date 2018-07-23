Работодатели спрятали тело убитого пастуха из Самарской области
23 июля 2018 14:00
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Раскрыто убийство мужчины, тело которого было обнаружено вблизи трассы Сызрань-Саратов-Волгоград. Об этом сообщили в региональном СУ СК. Вечером 19 июля в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что недалеко от дороги (у с. Куриловка Вольского района Саратовской области) лежит тело неизвестного мужчины с признаками насильственной смерти. Как выяснилось, он скончался в результате колото-резаного проникающего ранения с повреждением сердца. Было возбуждено уголовное дело.
Личность погибшего установили. Им оказался 52-летний уроженец Самарской области, который некоторое время занимался выпасом животных в Воскресенском районе. По версии следствия, 16 июля между потерпевшим и его 50-летним "коллегой", находившимися в состоянии алкогольного опьянения, произошел конфликт из-за претензий последнего по поводу того, что тот якобы плохо выполнял свою работу. Во время ссоры оппонент ударил мужчину ножом в грудь. "От полученного ранения потерпевший скончался на месте, а злоумышленник сообщил о случившемся так называемым работодателям, которые, желая избежать возможных проблем из-за вмешательства правоохранительных органов, вывезли тело погибшего за пределы района", - рассказали следователи. Подозреваемый признал свою вину и показал место, где спрятал орудие убийства. Решается вопрос о заключении его под стражу, пишет СарБК.
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