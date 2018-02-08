Пожилой тольяттинец избил жену, раскаялся и ухаживает за парализованной супругой
8 февраля 2018 13:20
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В полицию Тольятти поступило сообщение из медицинского учреждения о доставлении к ним из квартиры на ул. Автостроителей г. Тольятти с множественными телесными повреждениями, в том числе и в области головы, 79-летней местной жительницы.
Сотрудники полиции с целью установления всех обстоятельств произошедшего опросили потерпевшую, ее супруга и соседей, собрали характеризующий материал, осмотрели предполагаемое место происшествия, установили тяжесть полученных пенсионеркой травм.
Из собранных следственно-оперативной группой материалов, следует, что проживающий в квартире 79-летний ранее не судимый мужчина в тот день дома употреблял спиртные напитки. По предварительным данным, между супругами произошел конфликт, в ходе которого мужчина толкнул жену, она упала и он, с его слов, начал избивать ее руками и ногами. Подозреваемого задержали сотрудники полиции. После получения травмы супруга осталась парализованной, и в настоящее время муж ухаживает за ней.
Возбуждено уголовное дело. Пенсионер обязан подпиской о невыезде и надлежащем поведении, сообщает облМВД.
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