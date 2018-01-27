После застолья самарец прихватил с собой телефон гостеприимного хозяина

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Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции установили, что 7 января хозяин жилплощади распивал алкоголь со своим знакомым. После ухода гостя 48-летний мужчина решил воспользоваться мобильным телефоном, однако не обнаружил его. Владелец пропавшего имущества обратился за помощью в отдел полиции № 3 Управления МВД России по г. Самаре. Заявитель пояснил, что последний раз видел свой телефон во время застолья. Опросив потерпевшего у полицейских появились сведения, что посторонних в квартире после дружеской встречи не было. Версия потери мобильного устройства также не подтвердилась. В ходе проведённой работы выяснилось, что к пропаже имущества может быть причастен гость потерпевшего. Правоохранители установили местонахождение подозреваемого и задержали его.О краже возбуждено уголовное дело. По данным полиции, предполагаемому злоумышленнику 36 лет, проживает он на территории города Самары и ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественного преступления. Полицейские устанавливают местонахождение похищенного телефона, сообщает облМВД.