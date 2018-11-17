Полиция Тольятти ведет розыск подозреваемого в краже продуктов из магазина

120

4 ноября в период примерно в 14:00 неизвестный преступник, находясь в торговом зале продуктового магазина, расположенном на улице Мира в Тольятти, путем свободного доступа похитил продукты.Приметы подозреваемого: славянской внешности, на вид 20-25 лет, рост 175-180, среднего телосложения, волосы русые короткие.Был одет: куртка черного цвета с капюшоном, футболка серая, на груди цифры «56» красным цветом, джинсы синего цвета, черные туфли, на голове черная шапка. При себе имел сумку мужскую через плечо черного цвета.Всем, кому что-либо известно о личности и местонахождении разыскиваемоого, просьба сообщить в отдел уголовного розыска отдела полиции № 24 Управления МВД России по г. Тольятти: 89270286423, 89171211715, 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи) или в ближайший отдел полиции.