Полицейские задержали в Сызрани организованную группу, занимавшуюся сбытом наркотических средств через Интернет

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Следственным отделением Сызранского ЛО МВД России на транспорте предъявлено обвинение этнической группе, которая занималась сбытом наркотического средства (героина).Сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков получили оперативную информацию о лицах, которые занимались поставкой героина в г. Сызрань паромной переправой через р.Волга и его распространением с использованием тайников-закладок. В ходе проверки указанной информации подтвердились три факта сбыта героина общей массой более 26 гр. в июне-июле 2018 года, совершенные четырьмя жителями Самарской и Ульяновской областей.Совместно с сотрудниками УФСБ России по Самарской области двое участников группы были задержаны на паромной переправе через р.Волга при очередной поставке героина массой 34,56 гр. В это же время в различных районах Сызрани оперативники задержали остальных фигурантов. В ходе обысков у них были обнаружены весы, телефоны, мобильные устройства длявыхода в сеть Интернет и банковские карты, используемые в преступной деятельности, а также адреса тайников-закладок.По данным фактам возбуждены уголовные дела. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи – лишение свободы на срок до 20 лет.Фото pixabay.com