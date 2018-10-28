Полицейские Самары разыскали похищенный велосипед
28 октября 2018 12:19
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Основным излюбленным местом «нечистых на руку» людей остаются подъезды многоквартирных домов. Так, 19 октября в отдел полиции №3 Управления МВД России по г.Самаре за помощью обратилась жительница областного центра 1978 года рождения. Женщина сообщила о пропаже из подъезда дома, расположенного в 1-ом Безымянном переулке, принадлежащего ей велосипеда. Сумма причиненного ущерба, по оценке заявительницы, составила 10 000 рублей. По прибытии на место происшествия сотрудники полиции осмотрели помещение, где был оставлен велосипед, провели поквартирный обход дома. По предоставленным заявителем документам и описанию полицейские установили приметы пропавшего имущества.
У сотрудников уголовного розыска появились основания полагать, что к краже велосипеда может быть причастен безработный ранее не судимый 28-летний житель Самары, проживающий неподалеку от места преступления. Мужчину задержали. Похищенное имущество обнаружили в одном из ломбардов областного центра. В настоящее время велосипед изъят.
О краже возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.
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