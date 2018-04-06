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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

Полицейские Самарской и Тверской области задержали группу мошенников с банковскими картами

6 апреля 2018 10:34
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Полицейские Самарской и Тверской области задержали группу мошенников с банковскими картами
За один месяц злоумышленники похитили у доверчивых граждан более 150 000 рублей.

Сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области с коллегами из Тверской области провели совместные оперативно-разыскные мероприятия. В результате пресечена деятельность группы лиц, причастных к совершению целой серии мошеннических действий в отношении граждан, проживающих в различных регионах Российской Федерации.

Подозреваемые в мошенничестве работали по отлаженной схеме. Имея необходимую телефонную базу данных злоумышленники рассылали СМС - сообщения с информацией о блокировке банковской карты абонента. Как в последствии установили сотрудники полиции, мошенники успели разослать порядка 10 000 сообщений. Когда граждане, которые доверились мошенникам, перезванивали по указанному в сообщении телефонному номеру, им отвечал "сотрудник банка", как установили полицейские, женщина 1974 г.р. Она инструктировала потерпевших как, якобы, разблокировать карту, выясняя у звонивших персональные данные, данные банковской карты и код безопасности. После этого, через одну из социальных сетей просила перевести деньги, таким образом похищая их.

Поступившую сумму через банкоматы снимал второй участник группы - мужчина 1988г.р..

По предварительным данным полицейских, таким образом за один месяц злоумышленники похитили у доверчивых граждан более 150 000 рублей.

В ходе оперативно-разыскных и засадных мероприятий задержаны все трое участников группы. Женщина - оператор, молодой человек - т.н. "обнальщик" и организатор - житель Самарской области 1978г.р, неоднократно судимый за имущественные преступления. В начале 2018 г. он был приговорен Смоленским судом к 5 года лишения свободы условно за совершение аналогичного преступления (мошенничество с использованием сотовой связи).

В ходе обыска по месту проживания подозреваемых на съемной квартире в Железнодорожном районе г.Самары изъяты сотовые телефоны, банковские карты, ноутбук, с помощью которого и совершались преступления.

В настоящее время следователями У МВД России по Тверской области возбуждено уголовное дело. Злоумышленники этапированы из Самары и находятся под стражей, сообщает облМВД.
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