Полицейские Самарской и Тверской области задержали группу мошенников с банковскими картами
6 апреля 2018 10:34
99
Сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области с коллегами из Тверской области провели совместные оперативно-разыскные мероприятия. В результате пресечена деятельность группы лиц, причастных к совершению целой серии мошеннических действий в отношении граждан, проживающих в различных регионах Российской Федерации.
Подозреваемые в мошенничестве работали по отлаженной схеме. Имея необходимую телефонную базу данных злоумышленники рассылали СМС - сообщения с информацией о блокировке банковской карты абонента. Как в последствии установили сотрудники полиции, мошенники успели разослать порядка 10 000 сообщений. Когда граждане, которые доверились мошенникам, перезванивали по указанному в сообщении телефонному номеру, им отвечал "сотрудник банка", как установили полицейские, женщина 1974 г.р. Она инструктировала потерпевших как, якобы, разблокировать карту, выясняя у звонивших персональные данные, данные банковской карты и код безопасности. После этого, через одну из социальных сетей просила перевести деньги, таким образом похищая их.
Поступившую сумму через банкоматы снимал второй участник группы - мужчина 1988г.р..
По предварительным данным полицейских, таким образом за один месяц злоумышленники похитили у доверчивых граждан более 150 000 рублей.
В ходе оперативно-разыскных и засадных мероприятий задержаны все трое участников группы. Женщина - оператор, молодой человек - т.н. "обнальщик" и организатор - житель Самарской области 1978г.р, неоднократно судимый за имущественные преступления. В начале 2018 г. он был приговорен Смоленским судом к 5 года лишения свободы условно за совершение аналогичного преступления (мошенничество с использованием сотовой связи).
В ходе обыска по месту проживания подозреваемых на съемной квартире в Железнодорожном районе г.Самары изъяты сотовые телефоны, банковские карты, ноутбук, с помощью которого и совершались преступления.
В настоящее время следователями У МВД России по Тверской области возбуждено уголовное дело. Злоумышленники этапированы из Самары и находятся под стражей, сообщает облМВД.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
6 апреля 2018 09:14
Соответствующий закон приняла Госдума. Закон
128
5 апреля 2018 22:26
Закон
305
5 апреля 2018 21:49
В период с декабря 2016 года по июнь 2017 года соучастники незаконно легализовали свыше 3,2 млн. рублей, полученных от торговли героином. Закон
359
4 апреля 2018 23:16
По данным обвинения, Резник получил от бизнесмена, которого обвиняли в незаконной банковской деятельности, вознаграждение в размере около 4,5 млн руб. Закон
428
4 апреля 2018 19:35
Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия. Закон
246
4 апреля 2018 18:58
В судебном заседании подсудимый вину в совершении указанного преступления признал полностью, извинился перед сотрудником полиции. Закон
260
Происшествия
6 апреля 2018 12:15
Из-за аварии стояли трамваи. Происшествия
47
6 апреля 2018 09:08
Устанавливают причину пожара. Происшествия
126
5 апреля 2018 22:44
На месте происшествия работали полицейские, сотрудники МЧС и скорой помощи. Происшествия
388
Криминал
6 апреля 2018 12:04
Виновнику грозит лишение свободы на срок до пятнадцати лет. Криминал
54
6 апреля 2018 10:34
За один месяц злоумышленники похитили у доверчивых граждан более 150 000 рублей. Криминал
97
6 апреля 2018 09:28
Задержаны трое молодых мужчин, один из которых был ранее судим. Криминал
92
Видео
12 марта 2018 12:45
Стадион обещают достроить к началу апреля. ЧМ-2018
1520
16 февраля 2018 14:00
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
872
15 февраля 2018 13:42
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске. В мире
783
12 февраля 2018 09:29
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila. Культура
1691
30 января 2018 10:23
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
974
30 января 2018 09:52
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
1077
Фоторепортажи
18 февраля 2018 16:34
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева. Культура
1659
2 февраля 2018 10:42
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга». Социум
1014
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
4320
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
2441
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2931
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2809
Мероприятия