Подросток в Тольятти обворовал свою мачеху, похитив золотые изделия

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В Тольятти находившийся на маршруте патрулирования в Автозаводском районе города экипаж вневедомственной охраны от дежурного получил сообщение об инциденте на улице Юбилейной. Группа молодых людей разбила стекло и помяла капот у припаркованного там автомобиля. В полученной ориентировке имелись приметы злоумышленников.Спустя непродолжительное время сотрудники Росгвардии заметили двух схожих по приметам молодых людей. Стражи правопорядка задержали их и передали сотрудникам полиции для проверки на причастность к совершенному противоправному деянию. В дальнейшем в процессе личного досмотра в присутствии понятых у одного из них был обнаружен женский кошелек. Внутри находились 7 золотых колец.В ходе разбирательства 17-летний тольяттинец пояснил, что ювелирные изделия похитил у своей мачехи, проживающей вместе с ним и с его отцом. В полиции возбуждено уголовное дело о краже, сообщает пресс-группа регуправления Росгвардии. Похищенное имущество изъято и возвращено законной владелице.