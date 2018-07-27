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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

Подозреваемый в изнасиловании и убийстве семилетней девочки в Самаре заявил, что боится попасть на зону

27 июля 2018 10:22
119
Подозреваемый в изнасиловании и убийстве семилетней девочки в Самаре заявил, что боится попасть на зону
Он активно принимал участие в поисках девочки вместе с ее отцом.

Подозреваемый в изнасиловании и убийстве семилетней девочки 23-летний молодой человек заявил, что боится попасть на зону. Об этом он заявил в Самарском районном суде, где состоялось рассмотрение ходатайства следствия по выбору меры пресечения.

Напомним, что утром 21 июля в Самаре нашли тело семилетней девочки с признаками удушения и травмой головы. До этого девочка пропала, гуляя вечером во дворе, ее искали и полиция, и волонтеры. Тело ребенка обнаружили на следующий день в зарослях.

24 июля по подозрению в убийстве ребенка был задержан 23-летний самарец, который проживал в соседнем доме от потерпевшей. Он признался, что сначала изнасиловал ребенка, а затем убил и спрятал тело на заброшенном стадионе. По его словам, девочка его хорошо знала, поэтому пошла с ним.

Как пишет "Вся Сызрань", он активно принимал участие в поисках девочки вместе с ее отцом, а потом еще и приходил посмотреть на ее похороны.

Фото: pixabay.com

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