По решению суда замруководителя областного управления Росгвардии Дмитрий Сазонов взят под стражу до 25 сентября
27 июля 2018 10:30
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В четверг, 26 июля, в Самарском районном суде состоялось рассмотрение ходатайства следствия о выборе меры пресечения для начальника Центра лицензионно-разрешительной работы и госконтроля в сфере оборота оружия областного управления федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Самарской области Дмитрия Сазонова, обвиняемого получение взятки в крупном размере, сообщает АиФ.
По версии следствия, Дмитрий Сазонов с апреля по июль 2018 года в несколько приемов получал от некоего Орлова, который является менеджером фирмы «Ашан Бренер» взятки в размере 100 тысяч рублей, а всего на общую сумму 400 тысяч рублей, за способствование незаконному бездействию – непринятию подчиненными должностными лицами мер ответственности к сотрудникам представляемой взяткодателем организации – ЧОО «Восток Лада», в случае выявления нарушений в их деятельности.
25 июля Дмитрий Сазонов был задержан сотрудниками УФСБ России по Самарской области после получения очередной части взятки в размере 100 тысяч рублей в кафе «Вакуум».
Следствие вышло с ходатайством взять Дмитрия Сазонова под стражу, так как считает, что будучи сотрудником полиции Дмитрий Сазонов может оказывать давление на свидетеля Орлова и уничтожить улики по данному уголовному делу.
Адвокаты подследственного просили избрать для Дмитрия Сазонова меру пресечения в виде домашнего ареста, или отпустить его под залог один миллион рублей, мотивируя это тем, что отец Дмитрия Сазонова – спикер губернской думы Виктор Сазонов тяжело болен онкологическим заболеванием и нуждается в помощи сына.
Сам Дмитрий Сазонов свою вину не признал, назвав возбуждение в отношение него уголовного дела провокацией.
В итоге судья Александр Саломатин, заслушав доводы сторон, удовлетворил ходатайство следствия. Дмитрий Сазонов пробудет в следственном изоляторе до 25 сентября.
Фото: pixabay.com
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