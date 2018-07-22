По факту убийства семилетней девочки в Самаре возбудили уголовное дело

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Как сообщалось ранее, утром в субботу, 21 июля в Советском районе города Самары нашли тело 7-летней девочки, с признаками насильственной смерти. Ребенок пропал около дома в пятницу вечером, когда гулял со старшим братом. К поискам активно подключались волонтеры.В настоящее время следователями возбуждено уголовное дело по п.«в» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии), сообщает СУ СК РФ по Самарской области.В настоящее время на месте происшествия продолжают работать следователи и криминалисты, проведены осмотры прилегающей территории и по месту жительства ребёнка, назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся допросы родителей и очевидцев преступления. Расследование обстоятельств смерти девочки продолжается.