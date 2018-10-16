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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

Перегруз антрацита подвел двух топ-менеджеров КбшЖД

16 октября 2018 13:45
717
Перегруз антрацита подвел двух топ-менеджеров КбшЖД
Приговор оглашен Самарским районным судом.

Руководитель Самарского отдела коммерческой работы Куйбышевского территориального центра фирменного транспортного обслуживания — структурного подразделения Центра фирменного транспортного обслуживания — филиала «РЖД» осужден к 7 с половиной годам колонии, трехлетнему запрету на руководящие должности и штрафу в 3 млн руб. Его заместитель отделалась условным сроком в 4 года. Приговор оглашен Самарским районным судом в середине октября 2018 года, сообщает «СО» ОНЛАЙН .
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Дело взяточников-железнодорожников расследовалось Самарским следственным отделом на транспорте Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ. По информации «СО «ОНЛАЙН», летом 2017 года обвиняемые ввели в заблуждение директора обогатительной фабрики «Шахтоуправление «Обуховская» относительно перегруза вагона с антрацитом и получили за бездействие 40 тыс. руб.

Кроме того, обвиняемый единолично получил от генерального директора «ВторТрейд» Парамоновой взятку в сумме 300 тыс. руб. переводом на банковскую карту за согласование, подготовку и организацию заключения договора между АО «РЖД» и «ВторТрейд» на подачу и уборку вагонов на железнодорожный путь необщего пользования при станции Кашпир Куйбышевской железной дороги. Во время судебного следствия фигуранты вину не признали.


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Комментарии



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