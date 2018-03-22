Новокуйбышевские полицейские выявили факт изготовления поддельных платежных карт
22 марта 2018 10:28
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В рамках расследования уголовного дела возбужденного следственным отделом ОМВД России по г. Новокуйбышевску в отношении местного жителя по признакам преступления, предусмотренного пунктом 3 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата» сотрудниками полиции выявлен факт изготовления поддельных платежных карт.
Из материалов уголовного дела следует, что мужчина 1977 г.р., будучи работником одного из сетевых торговых предприятий, изготовил 9 банковских карт платежной системы, которые оформил на подставных лиц. Впоследствии на эти банковские карты он перечислил 900 000 рублей, принадлежащие торговому предприятию, на котором он работал.
По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.
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