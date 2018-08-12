Нетрезвая тольяттинка уснула на лавке и лишилась телефона

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В полицию Тольятти за помощью обратилась местная жительница. Заявительница сообщила о том, что у нее похитили мобильный телефон стоимостью 11 тысяч рублей. Сотрудники органов внутренних дел подробно опросили потерпевшую, выяснили приметы пропавшего телефона. 38-летняя пострадавшая предположила, что телефон мог похитить ее знакомый, с которым они встречались накануне и распивали спиртные напитки около подъезда дома на улице Советской. По предварительным данным полицейских, после выпитого алкоголя женщина уснула на лавке, и, проснувшись, не обнаружила ни телефона, не своего знакомого.Полицейские установили место жительства подозреваемого и задержали его по этому адресу. Мужчина не стал отрицать свою вину и рассказал, что похищенный телефон он сдал в ломбард за 3 тысячи рублей, а вырученные деньги потратил на покупку спиртного. Из материалов, собранных правоохранителями, следует, что подозреваемый ранее уже был судим за аналогичное противоправное деяние и в настоящее время нигде не работает. В настоящее время принимаются меры по изъятию и возвращению сотового телефона.По данному факту возбуждено уголовное дело о краже, сообщает облМВД.