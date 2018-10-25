Насильник напал на самарчанку в строительном вагончике

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Самарчанка 1977 года рождения в полиции рассказала, что стала жертвой изнасилования. По словам заявительницы, инцидент произошел в строительном вагончике, расположенном на территории Куйбышевского района.Из собранных материалов следовало, что злоумышленник нанес своей жертве телесные повреждения, после чего совершил действия сексуального характера против ее воли. Полицейские выяснили точный адрес места происшествия и приметы нападавшего.Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативных мероприятий задержали предполагаемого злоумышленника. По данным полиции, 41-летний мужчина ранее к уголовной ответственности не привлекался, зарегистрирован на территории одного из сел Самарской области.Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.