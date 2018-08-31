На ул. Стара-Загора в Самаре нашли тело мужчины
31 августа 2018 11:10
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На днях сотрудники полиции задержали двух жителей Самары по подозрению в причинении смертельных травм оппоненту в конфликте. Труп мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили прохожие на ул. Стара-Загора, о чем сообщили в отдел полиции №1 Управления МВД России по г. Самаре.
Погибшим оказался 38-летний житель Самарской области. В ходе выяснения подробностей последних часов жизни потерпевшего полицейские выяснили, что мужчину видели в одном из увеселительных заведений областного центра в компании двух молодых людей, с которыми первый познакомился в тот же вечер.
Из собранных материалов следовало, что между новыми знакомыми произошла конфликтная ситуация, переросшая в драку возле входа в кафе. Согласно установленным материалам, молодые люди после драки возле входа в заведение оттащили своего оппонента в кусты, где, по предварительной версии, продолжили наносить ему удары, после чего ушли.
По данным полиции, подозреваемым 21 год, ранее к уголовной ответственности они не привлекались. В настоящее время СУ СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.
Фото pixabay.com
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