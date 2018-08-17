На даче в Тольятти насильник напал на соседку

158

В ночь с 14 на 15 июля в одном из садовых товариществ Ставропольского района 39-летний житель города Тольятти совершил изнасилование соседки по даче.Опрошенная в рамках проведения проверки по поступившему заявлению, 32-летняя местная жительница пояснила, что, находясь на дачном участке, она распивала спиртные напитки в компании своего молодого человека и соседа по даче. После чего, почувствовав себя плохо, ушла в дом отдыхать. Через некоторое время сосед пришел в комнату и насильно совершил с ней действия сексуального характера. После случившегося женщина выбежала на улицу и сообщила о произошедшем своему парню, вследствие чего между мужчинами произошел конфликт и злоумышленник скрылся. Пострадавшая обратилась за помощью в полицию только на следующий день.Возбуждено уголовное дело. Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, сообщает облМВД.Фото pixabay.com