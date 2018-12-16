Мужчина в Жигулевске из ревности ударил сожительницу ножом в ногу

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В полицию в Жигулевске поступило сообщение из медицинского учреждения города о том, что в приемное отделение доставлена местная жительница 1975 года рождения с телесными повреждениями.Правоохранители установили, что в ходе совместного распития спиртных напитков между женщиной и ее сожителем произошла ссора на почве ревности, во время которой мужчина нанес одно ножевое ранение в ногу потерпевшей. Согласно заключению эксперта, женщине причинен легкий вред здоровью.В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий, по подозрению в совершении данного преступления участковым уполномоченным полиции был задержан 44-летний сожитель потерпевшей.По данным сотрудников полиции, подозреваемый работает на одном из предприятий города и ранее к уголовной ответственности не привлекался. Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.